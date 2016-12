Gesundheitstag in Müggelheim

Berlin: Dorfklub Müggelheim |

Müggelheim. Die Vorbereitungen für den vierten Müggelheimer Gesundheitstag sind in vollem Gange: Er findet am 21. Januar 2017 im Dorfklub, Alt Müggelheim 21, statt. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr können die Besucher unter dem Motto: „Meine Gesundheit – Leben bewusst gestalten“ ganz unterschiedliche Gesundheitsangebote entdecken. Dabei geht es beispielsweise um Ernährung, Entschlackung, Entgiftung und Entspannung aber auch um Klang, Duft, Bewegung, Heilmittel aus der Natur sowie um Nahrungsergänzungen und Traumabewältigung. Moderne Untersuchungsmethoden werden außerdem erläutert, das biologische Alter ermittelt, Analysen und besondere Therapieformen aufgezeigt. Die Organisatoren Brigitte und Uwe Sallmann freuen sich noch über weitere interessierte Aussteller. Informationen beziehungsweise Anmeldungen unter 65 90 82 01 oder per E-Mail unter b.sallmann@gmx.de.bey