Berlin: Industriesalon |

Oberschöneweide. Ursula Rumin (1923-2017) war Bardame, Tänzerin, Journalistin und Filmautorin. Gemeinsam mit Slatan Dudow schrieb sie das Drehbuch für den Defa-Film „Frauenschicksale“. Wegen angeblicher Spionage wurde sie 1952 verhaftet, in die Sowjetunion deportiert und dort zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt. 1954 wurde sie im Rahmen einer Amnestie entlassen und ging in den Westen Deutschlands. Der Industriesalon Schöneweide, Reinbeckstraße 9, zeigt am 3. November um 19 Uhr den Dokumentarfilm „Ursula R. – ein Frauenschicksal im Kalten Krieg“. Der Eintritt ist frei, Auskünfte unter 53 00 70 42. RD