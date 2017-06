Maden, Mumien, Mode und mehr in der Langen Nacht der Wissenschaften

Am 24. Juni von 17-24 Uhr lädt die HTW Berlin zur "klügsten Nacht des Jahres" auf den Campus Wilhelminenhof.Besuchen Sie uns auf dem "Holodeck" und tauchen Sie in virtuelle Welten ein. Erfahren Sie, wie die Kleidung der Zukunft „denkt“, warum Häuser immer smarter werden. Probieren Sie aus, wie moderne Medizintechnik funktioniert, warum Ketchup so schwer aus der Flasche zu schütteln ist uvam. Die Studierenden und Lehrenden der HTW Berlin präsentieren in Mitmach-Experimenten, bei Demonstrationen, Führungen und in Vorträgen einen Ausschnitt ihrer vielfältigen alltagsnahen Forschung. Wir freuen uns auf Sie!Das Programm der HTW Berlin und aller anderen teilnehmenden Einrichtungen finden Sie: www.langenachtderwissenschaften.de Auf der Lange Nacht-Webseite der HTW Berlin stellen sich einige unserer Mitwirkenden mit ihren Experimenten in kleinen Videos vor.