Bandfestival " Laute Kirche"

Unter diesem Stern steht das erste Bandfestival in der Christuskirche-Oberschöneweide.

Sechs Bands, RAMP AGENT * NOT MY TEMPO * CHRIS KAM NICHT * TONFEUER * HERR BINNER * BLACK AS ELVIS, aus Oberschöneweide und Umgebung präsentieren einen Rockmusikmix der laut und leise, deutsch und englisch, zahm und wild, zart und hart und schnell und langsam ist.