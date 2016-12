Gerhard Schöne im Konzert

Oberschöneweide.

Am 8. Januar können Sie den Liedermacher Gerhard Schöne in der Christuskirche an der Firlstraße in einem Sonderkonzert erleben. Begleitet wird Schöne von Ralf Benschu auf dem Saxophon und von Jens Goldhardt auf der Orgel. Beginn ist um 17 Uhr. Während das Konzert am Vorabend in Friedrichshagen bereits ausverkauft ist, sind für die Veranstaltung in Oberschöneweide noch Karten zu haben. Für 17,60 Euro im Internet unter www.buschfunk.com oder an der Abendkasse.