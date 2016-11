Berlin: Christuskirche Oberschöneweide |

Oberschöneweide. Rund um die Christuskirche an der Firlstraße findet am 26. November ab 14 Uhr der traditionelle Lichtermarkt statt. Zahlreiche Stände machen weihnachtliche Angebote, in der Kirche gibt es ein Adventskonzert. In der nahen Grundschule an der Wuhlheide – Zugang über die Plönzeile – gibt es um 14.15 und 15.30 Uhr ein Mitsing-Programm mit weihnachtlichen Liedern, außerdem Bastelstände und einen Kuchenbasar. RD