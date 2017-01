Rotz’N’Roll Radio in der Wuhlheide

Oberschöneweide.

Am 28. Mai findet in der Kindl-Bühne Wuhlheide das 1. FEZ-Kinder-Open Air statt. Der Vorverkauf hat begonnen. Kinder und Familien können sich auf Kai Lüftners Rotz’N’Roll Radio Show freuen. Anlass des Konzerts sind der Internationale Kindertag und das 25. Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention. Das FEZ, das Deutsche Kinderhilfswerk, die Kindl-Bühne und das Rotz’N’Roll Radio von Kai Lüftner haben sich zusammengetan und eine interaktive, vielseitige Bühnenshow für Leute ab zwei Jahre inszeniert. Dabei erfahren die kleinen Besucher spielerisch, was es mit den Kinderrechten auf sich hat. Beginn ist 15 Uhr. Tickets zu 22 Euro, für Gruppen ab vier Personen je 19 Euro gibt es an allen Vorverkaufskassen und unter http://tickets.fez-berlin.de