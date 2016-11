Berlin: Christuskirche Oberschöneweide |

Oberschöneweide. Am 4. Dezember erklingen in der Christuskirche an der Firlstraße Spirituals sowie klassische deutsche und englische Weihnachtslieder. Es singt der Paul-Robeson-Chor, musikalisch unterstützt von den Hot Jazz Fellows. Beginn ist um 16.30 Uhr, Einlass ab 16 Uhr. Karten zu zehn, ermäßigt sieben Euro gibt es in der Touristinformation, Alt-Köpenick 31-33, im Gemeindebüro, Firlstraße 16, sowie an der Abendkasse. RD