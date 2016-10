Weihnachtkonzert

Berlin: Christuskirche Oberschöneweide |

…ein Lichtlein brennt?



Noch brennt es nicht, doch wird es höchste Zeit: deshalb laden wir Sie ein, das Licht der Adventszeit gemeinsam mit uns zu entzünden! Lassen Sie sich von den Klängen weihnachtlicher Chormusik einstimmen auf diese schöne Zeit der Ruhe, Besinnung und Verbundenheit.



Es ist uns eine besondere Freude, Sie zu unserem alljährlichen Adventskonzert einzuladen!



Auch in diesem Jahr erwartet Sie ein vielfältiger musikalischer Mix von Neuem und Altem aus verschiedenen Jahrhunderten und Genres. Besonders freuen wir uns darauf, den einen oder anderen altbekannten Weihnachtsklassiker in neuem Gewand zu präsentieren. Bekannte und neue Gesichter finden Sie auch unter unseren solistischen Darbietungen.



Feiern Sie mit uns gemeinsam und lassen Sie sich von unserem Gesang in eine friedvolle und glückliche Adventszeit tragen.



Wir freuen uns auf Sie!