Familienfest in der Wuhlheide

Berlin: Jugendverkehrsschule Köpenick |

Oberschöneweide. Die Jugendverkehrsschule Treptow-Köpenick lädt am 17. Juni zum "Tag der Verkehrssichrheit" zu einem Familienfest ein. Besucher können von 12 bis 18 Uhr Testfahrten mit Balance-Scootern unternehmen, sich Informationen zum Kauf von Kindersitzen holen oder ihre Fahrkünste auf einem Geschicklichkeitsparcors beweisen. Es gibt auch für erwachsene Radler die Möglichkeit, an einem Fahrsicherheitstraining teilzunehmen. Wer will, kann gegen eine kleine Gebühr Fahrräder ausleihen und mit Karte und Kompass die Wuhlheide erkunden. Der Eintritt ist frei, die Jugendverkehrsschule befindet sich auf dem FEZ-Areal, An der Wuhlheide 193, der Eintritt ist frei. RD