Konzert in der Friedhofskapelle

Berlin: Friedhofskapelle Rahnsdorf |

Rahnsdorf. Dieses Konzert findet nicht nur in der Friedhofskapelle an der Fürstenwalder Allee 93 statt. Sämtliche Einnahmen kommen auch der weiteren Innenrestaurierung des Denkmals zugute. Beim Frühlingskonzert am 11. März singt der Chor der Schöneicher Heimatfreunde unter dem Motto „Vogelhochzeit“ Frühlingslieder. Beginn ist um 16 Uhr, die Karten kosten zehn Euro. Sie gibt es im Vorverkauf bei der Bürgerinitiative Friedhofskapelle, Fürstenwalder Allee 94, und in der Apotheke „Zum weißen Schwan“, Springeberger Weg 16. Auskünfte unter 648 09 74. RD