Rahnsdorf. Am 23. September gibt es das letzte Konzert im Rahmen des „Musiksommers am Müggelsee“. In der Taborkirche an der Schönblicker Straße spielt die Band „Dr. Jazz“ traditionellen New-Orleans-Jazz vom Feinsten. Konzertbeginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Am 30. September gibt es dann noch im Nachgang 30 Minuten Orgelmusik in der Dorfkirche Rahnsdorf. Beginn ist ebenfalls um 18 Uhr. Die Veranstalter freuen sich über Spenden. RD