Fortbildungen für Techniker: Tipps zu Aufstiegschancen und Karriere

Reinickendorf.

Am Sonnabend, 16. September, ab 10.30 Uhr informiert die gemeinnützige Bildungseinrichtung DAA-Technikum über die berufsbegleitenden Fortbildungslehrgänge zum Staatlich geprüften Techniker in fünf Fachrichtungen in der Georg-Schlesinger-Schule, Kühleweinstraße. 5.

0800/245 38 64 (gebührenfrei) oder auf Anmeldung unter0800/245 38 64 (gebührenfrei) oder auf www.daa-technikum.de

Facharbeiter, Gesellen und technische Zeichner der Industrie und des Handwerks aus den Bereichen Elektrotechnik, Datenverarbeitung, Maschinenbau und Metallverarbeitung, Bautechnik (Hoch- und Tiefbau), Holztechnik und Heizungs-/Lüftungs-/Klimatechnik können sich persönlich vor Ort über die Aufstiegsqualifikationen informieren. Bei der Veranstaltung wird konkret auf folgende Themen eingegangen: Studieninhalte, Samstagsunterricht, Studienablauf und Aufwand, Zulassungsvoraussetzungen, Erwerb der Fachhochschulreife sowie Studienfinanzierung u.a. mit dem neuen „Aufstiegs-BaföG“ und weiteren Förderungsmöglichkeiten. Man kann sich auch zu Fragen und Problemen im Zusammenhang mit einer beruflichen Fortbildung beraten lassen.