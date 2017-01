Aquarelle nach Wanderungen

Berlin: Bibliothek am Schäfersee |

Reinickendorf. Der CDU-Abgeordnete Burkard Dregger lädt zur Vernissage der Ausstellung „Augenblicke – Impressionen in Aquarell“ mit dem Reinickendorfer Alfred Baran am Montag, 16. Januar, um 17.30 Uhr in der Bibliothek am Schäfersee, Stargardtstraße 11-13. Der 86-jährige Ur-Berliner Baran hat die Malerei vor zehn Jahren für sich entdeckt. Seitdem fasziniert ihn das Malen, vor allem mit hellen Aquarellfarben. Seine Bilder zeigen Eindrücke von Wanderungen mit seiner Frau: weite Landschaften, Meere und unberührte Natur. Die Ausstellung ist bis zum 10. März montags und freitags von 11 bis 19 Uhr sowie dienstags bis donnerstags von 11 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen. CS