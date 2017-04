Geschichten in vielen Sprachen

Berlin: Bibliothek am Schäfersee |

Reinickendorf. Zum interkulturellen Vorlesen lädt am Donnerstag, 4. Mai, von 14.30 bis 17 Uhr die Bibliothek am Schäfersee in der Stargardtstraße 11-13 ein. Das Angebot findet in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Polnischen Hilfswerk statt. Mitarbeiter der Bücherei und Ehrenamtliche lesen Kindern Geschichten vor – in vielen fremden Sprachen. Die spielerische Begegnung mit einer anderen Sprache weckt bei den Kleinen die Neugier und bietet ihnen Gelegenheit, bekannte Geschichten auf ganz neue Weise zu erleben. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Weitere Informationen gibt es unter 451 98 89 80. bm