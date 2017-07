Kennenlernen beim Zeichnen: Kostenloser Kurs in der resiArt

Reinickendorf. In der Kunstamtsdependance resiART, Residenzstraße 132, können Geflüchtete und andere Interessierte gemeinsam den Zeichenkurs „Draw A Line“ besuchen.

Die Zeichnung hat sich im internationalen Kunstbetrieb längst als eigenständiges Genre durchgesetzt. Im Mittelpunkt des Kurses "Draw A Line" steht das Zeichnen als kulturelle Technik und die Auseinandersetzung mit diesem schnellen und vielfältigen Medium, ob als Experimentelles Zeichnen, Improvisationsübung, Urban Sketching oder klassisches "Zeichnen vor der Natur".Anfänger und Fortgeschrittene sind herzlich willkommen, ihre Interessen einzubringen und ihre Fähigkeiten gemeinsam weiter zu entwickeln. Die 1963 geborene Dozentin Karen Scheper studierte Freie Bildende Kunst an der Akademie der Künste in Bremen und der Universität der Künste Berlin. Sie arbeitet hauptsächlich mit den Medien Zeichnung, Objekt und Installation.Die Kursdaten sind jeweils mittwochs vom 9. August bis 6. September sowie am 20. September jeweils von 17 bis 20 Uhr. Die Anmeldung erfolgt unter info@kunstamt-reinickendorf.de

Der Kunstraum ist ansonsten geöffnet montags, dienstags und donnerstags von 14 Uhr bis 18 Uhr, mittwochs von 16 Uhr bis 19 Uhr und freitags von 14 Uhr bis 18.30 Uhr.