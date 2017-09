Märchenhaftes und ein Krimi

Berlin: Buchhandlung am Schäfersee |

Reinickendorf. Das Lesefestival "Der Lettekiez liest" geht märchenhaft und kriminalistisch weiter. Sandra Volkholz lädt zur musikalischen Lesung "Auf zu den Sternen" frei nach Antoine de Saint-Exupérys "Der kleine Prinz" am Freitag, 6. Oktober, um 19 Uhr in der Buchhandlung am Schäfersee, Markstraße 6, ein. Begleitet wird sie an der Gitarre von Sandra Kögel. Die Autorin Bettina Kerwien liest am Mittwoch, 11. Oktober, um 18 Uhr in der Bibliothek am Schäfersee, Stargardtstraße 11-13, aus ihrem Kriminalroman "Mitternachtsnotar", der angeregt wurde von den Auseinandersetzungen zwischen Mietern und neuem Eigentümer in der Siedlung Am Steinberg. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. CS