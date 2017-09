Mitmachen bei den Wortfindern

Berlin: Stadtteilbibliothek Reinickendorf-West |

Reinickendorf. Im September 2016 ist mit Hilfe des Quartiersmanagements Auguste-Viktoria-Kiez die Schreibgruppe „Wortfinder“ von den Anwohnerinnen Christine Lippmann und Silvia Steinmann ins Leben gerufen worden. Die Gruppe kann noch Mitstreiter gebrauchen. Sie trifft sich immer am letzten Dienstag im Monat von 10 bis 12 Uhr in der Stadtteilbibliothek Reinickendorf West, Auguste-Viktoria-Allee 29. Die nächste Zusammenkunft findet am 26. September statt. CS