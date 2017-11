Tannenbäume für einen weihnachtlichen Lettekiez

Im Lettekiez hat schon die Vorbereitung der Weihnachtszeit begonnen. Wie im vergangenen Jahr koordiniert das Quartiersmanagement Letteplatz das weihnachtliche Leuchten im Kiez.

Es unterstützt Anwohner, die geschmückte Tannenbäume in ihren Vorgärten aufstellen möchten.Wer dafür Tannenbäume benötigt, kann sich dafür bis zum 27. November im Büro des Quartiersmanagements, Mickestraße 14, unter49 98 70 89 12 oder per E-Mail unter team@qm-letteplatz.de anmelden. Es sollten sich möglichst mindestens zwei Nachbarn zum Schmücken eines Baumes zusammentun. Gern gesehen sind übrigens Spenden von Tannenbaumschmuck. Die Bäume selbst werden vom Quartiersmanagement gestellt.Am Aktionstag am Freitag, 1. Dezember, ab 14 Uhr mit Musik, heißer Schokolade, Waffeln und buntem Schmücken werden die Bäume vor dem Büro des Quartiersmanagement ausgegeben. Weitere Informationen unter www.qm-letteplatz.de