Berlin: Wahlkreisbüro Bettina König |

Reinickendorf. Die SPD-Abgeordnete Bettina König bietet am Mittwoch, 25. Oktober, von 16.30 bis 17.30 Uhr eine Mieterberatung in ihrem Bürgerbüro, Amendestraße 104, an. Hierfür bittet sie um Anmeldung unter 40 72 43 36. CS