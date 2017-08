Berlin: Wahlkreisbüro Bettina König |

Reinickendorf. Die SPD-Abgeordnete Bettina König bietet in ihrem Wahlkreisbüro, Amendestraße 104, wieder eine Bürgersprechstunde an. Neben ihr wird am Montag, 28. August, von 17 bis 18 Uhr Stefan Valentin, schulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung, zu Gast sein. Ebenfalls im Bürgerbüro gibt es am Mittwoch, 30. August, von 16.30 bis 17.30 Uhr eine Mieterberatung mit Oxana Rimmer. CS