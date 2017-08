Berlin: Wahlkreisbüro Bettina König |

Reinickendorf. Die SPD-Abgeordnete Bettina König lädt am Sonntag, 3. September, von 18 bis 19.30 Uhr, zur Bürgersprechstunde in ihr Wahlkreisbüro, Amendestraße 104, ein. Anschließend kann an gleicher Stelle die Live-Übertragung des Fernsehduells mit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von 20.15 bis 22 Uhr verfolgt werden. Für einen kleinen Imbiss und Getränke ist gesorgt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. CS