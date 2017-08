Sprechstunde von Bettina König

Reinickendorf.

Die Reinickendorfer SPD-Abgeordnete Bettina König bietet am Montag, 14. August, von 17 bis 18 Uhr in ihrem Bürgerbüro, Amendestraße 104, eine Sprechstunde gemeinsam mit der Bezirksverordneten Angela Budweg an. Budweg ist Fachsprecherin der SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung für Stadtplanung, Denkmalschutz und Umwelt. Sie steht auch für Fragen zu Mieten und Verkehr zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Individuelle Sprechstunden können auch unter40 72 43 36 oder per E-Mail unter info@bettina-koenig.de vereinbart werden.