Berlin: Bürgerbüro Burkard Dregger |

Reinickendorf. Der CDU-Abgeordnete Burkard Dregger bietet für Anwohner einen gemeinsamen Streifengang mit der Polizei am Freitag, 12. Mai, an. Treffpunkt ist um 16 Uhr sein Bürgerbüro in der Emmentaler Straße 92. Der Rundgang, an dem auch der Dienstgruppenleiter der Polizei für Reinickendorf-Ost teilnimmt, führt über Emmentaler und Baseler Straße bis zum Schäfersee und wird zwei Stunden dauern. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. CS