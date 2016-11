1 Jahr denn's Biomarkt Hallen am Borsigturm

1 Jahr gibt es jetzt den denn's Biomarkt in den Hallen am Borsigturm. Dort finden Sie alles, was Sie in einem Supermarkt erwarten - aber in Bio-Qualität.



Das Jubiläum möchte denn's groß mit Ihnen feiern! Drei Tage lang erwarten Sie 10 Prozent Rabatt und leckere Verkostungen. Am Glücksrad wird es nur Gewinner geben, an der Eismaschine kann sich jeder seine Lieblingssorte frisch mischen lassen und mit etwas Glück bekommen Sie beim Bon-Bingo Ihren Bon erstattet.



Feiern Sie mit! Vom 04. bis 06. November im denn's Biomarkt Hallen am Borsigturm.

www.denns-biomarkt.de