Boule spielen und putzen

Berlin: Seidelbecken |

Reinickendorf. Die Projektträger von "Alles sauber – alles schick?" bringen Sport und Sauberkeit zusammen. Am Dienstag, 24. Oktober, von 16 bis 18 Uhr wird der Weg am Seidelbecken zur Sportfläche. Es wird geboult. Spielregeln und Wurftechniken sind einfach zu lernen. Parallel zum Spiel soll das Becken von Müll befreit werden. Es wird auch diskutiert, wie es dort dauerhaft sauberer werden kann. Treffpunkt: Zugang zum Seidelbecken an der Zobelitzstraße 89 B. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Informationen dazu gibt es beim Quartiersmanagement Auguste-Viktoria-Allee unter 67 06 49 99. gw