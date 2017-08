Informationen zur Betreuung

Reinickendorf.

Der Rechtsanwalt, Notar und ehemalige Vizepräsident des Abgeordnetenhauses von Berlin, Andreas Gram, spricht am Freitag, 11. August, ab 18 Uhr im großen Saal der Seniorenwohnanlage Lange-Schuke-Stiftung, Büdnerring 48, über das Thema „Betreuung- und Vorsorgevollmacht – richtig und rechtzeitig regeln“. Die Teilnahme an der von der Christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft Reinickendorf organisierten Veranstaltung ist kostenlos. Es wird um Anmeldung gebeten unter496 12 46 oder per E-Mail unter info@cdu-reinickendorf.de