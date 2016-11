Für 24 Stunden ins Becken

Reinickendorf.

Zum 24-Stunden-Schwimmen laden die Berliner Wasserratten am Wochenende ins Paracelsus-Bad in der Roedernallee 200-204 ein. Wer mag, kann die ungewöhnlichen Öffnungszeiten des Schwimmbades nutzen, um in aller Ruhe seine Bahnen zu ziehen. Es gibt Urkunden für besondere Strecken und ein buntes Rahmenprogramm mit Schnuppertauchen, Aqua Fitness sowie speziellen Angeboten für Kinder und Menschen mit Behinderungen. Los geht’s am 12. November um 17 Uhr und dann weiter nonstop bis zum Sonntagnachmittag. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt drei Euro. Infos gibt es unter www.berliner-wasserratten.de