Smartphone-Sprechstunde für Senior*innen

Berlin: Stadtteilbüro Siemensstadt |

Neues Smartphone - was nun?



Was darf ich drücken und was nicht.

Wie schreibe ich SMS oder WhatsApp? Mein Speicher ist voll, was kann ich tun?



In Kooperation mit der Schüler*innen der Schule an der Jungfernheide bringen wir Licht ins Dunkel der Technik und wollen bei Problemen Abhilfe schaffen.



All dies in unterhaltsamer, lockerer Atmosphäre.



Anmeldungen bitte unter: stadtteilbuero@casa-ev.de, 382 89 12



kostenfrei, Spenden willkommen



Zeit: 14:30 - 16:00 Uhr