Vortrag über Cezanne

Siemensstadt.

„Cezanne: Kunst und Leben – damals bis heute“ heißt ein Vortrag am 9. Februar im Stadtteilzentrum Siemensstadt. Autorin Sabine Günther stellt den Vater der modernen Malerei und seine Inspirationsquelle, die französische Provence, näher vor. Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr in der Wattstraße 13. Der Eintritt kostet vier Euro. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Volkshochschule Spandau statt. Anmeldung unter www.vhs-spandau.de , Kursnummer: Sp2051F.