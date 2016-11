Hobbymarktlädt ein

Berlin: Hotel Holidy Inn |

Siemensstadt. Der vorweihnachtliche Hobbymarkt in Siemensstadt öffnet am 27. November wieder seine Pforten im Hotel Holiday Inn. Spandauer, die gern malen, fotografieren, basteln oder Hand arbeiten, stellen von 11 bis 16.30 Uhr der Öffentlichkeit ihre Arbeiten vor und verkaufen sie preiswert. Zu erwerben sind Holzarbeiten, Adventsgestecke, Bilder, Gesticktes und Schmuck. Originelle Weihnachtsgeschenke sind ebenso zu finden wie kleine Mitbringsel zum 1. Advent. Die Musikgruppe „Harmonie“ begleitet den Markt mit Adventsmusik. Der Hobbymarkt wird ehrenamtlich von Margot Porath und Hans-Joachim Haupt organisiert. Ihn gibt es seit mittlerweile 27 Jahren. Die eingenommenen Spenden kommen einer Kita in Siemensstadt zugute. Das Holiday Inn ist am Rohrdamm 80 zu finden. uk