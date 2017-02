Horst Bosetzky (-ky) liest in Siemensstadt, Donnerstag 23.02.2017, 18 - 20 Uhr, Rohrdamm 23, 13629 Berlin

Berlin: Rohrdamm 23 |

Horst Bosetzky (-ky) liest aus seinen Büchern mit "Mit Genuss in Taxe, Bahn und Bus" und "-ky´s literarische Trostpflaster".



-ky, seines Zeichens Schriftsteller und Soziologe, verfasste diverse Kriminalromane, Familiengeschichten, Fach- und Sachbücher, schrieb Drehbücher.



Als Berliner durch und durch ist er eng mit der Stadt verbunden. Dies spiegelt sich in seinen Geschichten und Erzählungen.



Die Veranstaltung findet in Kooperation des Stadtteilbüros Siemensstadt und der Bücherei am Nonnendamm statt.



Datum: Donnerstag, 23.02.2017

Zeit: 18- 20 Uhr

Ort: Rohrdamm 23, 13629 Berlin

Eintritt frei



Anmeldungen erbeten unter:

stadtteilbuero@casa-ev.de



oder unter



Tel.: 030-81 72 45 70