Komische Oper in Siemensstadt

In zwei Heimaten zuhause



Die Komische Oper Berlin kommt mit ihrem Operndolmuş nach Siemensstadt und lädt zu einem Opernprogramm in Kleinbus-Besetzung in den Verein Sozial-kulturelle Netzwerke casa ein.



Das Programm "In zwei Heimaten zuhause" präsentiert Arien und Duette aus 500 Jahren Operngeschichte, die davon erzählen, was es heißt, das Glück in der Ferne zu suchen, dafür das Vertraute zu verlassen und schließlich ein zu Hause in der Welt nicht nur an einem, sondern an mehreren Orten zu finden. Dabei verknüpft sich das Opern- und Operettenrepertoire auf Deutsch, italienisch und französisch nahtlos mit Volksliedern aus der Türkei, Kroatien und Russland.



Der Eintritt ist kostenlos!



Wo? Rohrdamm 23, 13629 Berlin, U7 Rohrdamm

Wann? Mo, 12.06.2017, 16:00 Uhr



Anmeldungen gerne unter: stadtteilbuero@casa-ev.de oder 030/81 72 45 70