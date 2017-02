Traumfänger basteln

Berlin: Stadtteilzentrum Siemensstadt |

Siemensstadt. Der Sage nach sorgen Traumfänger für einen ruhigen und erholsamen Schlaf. Denn das „Dreamcatchernetz“ fängt die bösen Träume ein. Diesen Glücksbringer kann nun jeder selbst basteln und zwar in einem Kreativ-Workshop mit Marion Brenning. Der beginnt am 23. Februar um 15 Uhr im Stadtteilzentrum Siemensstadt. Bis 17 Uhr werden Metallringe in beliebiger Farbe umwickelt und mit Perlen und Federn geschmückt. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Parallel zum Workshop sind indianische „Traumfänger Bilder“ zum Anschauen im Stadtteilzentrum an der Wattstraße 13 ausgestellt. Der Workshop kostet 4,50 Euro pro Traumfänger. Anmeldung unter 93 62 23 80. uk