Sommerliches Karaoke für alle

Berlin: Bürgerbüro Daniel Buchholz |

Siemensstadt. Zu einem launigen Abendprogramm lädt der Spandauer SPD-Abgeordnete Daniel Buchholz am 14. Juni in sein Bürgerbüro ein. Zum lockeren Plausch über Aktuelles aus der Politik verwandelt sich das Büro zunächst ab 16 Uhr in ein Sommercafé mit Kaffee und Kuchen. Ab 18 Uhr gibt es „Karaoke für alle“ mit Songs aus Pop, Rock und Schlager. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Zu finden ist das Bürgerbüro in einer umgebauten Spielhalle am Quellweg 10. uk