Frühjahrsputz in Siemensstadt

Am Freitag, den 5. Mai 2017 macht das Stadtteilbüro Siemensstadt im Rahmen von „BERLIN MACHEN“ in Kooperation mit der BSR seinen Frühjahrsputz.



Entlang des Jungfernheideweges, vorbei am Wilhelm-von-Siemens-Park, befreien wir die Wege vom herumliegenden Müll, fegen die Gehwege, setzen ein ökologisches Zeichen.



Wir freuen uns über tatkräftige Unterstützung. Gern mit vorheriger Anmeldung.



Treffpunkt: 9:30 Uhr, Goebelstraße Ecke Jungfernheideweg, 13629 Berlin



Stadtteilbüro Siemensstadt

Wattstr. 13

13629 Berlin



Tel.: 81 72 45 70 oder 382 89 12

Mail: stadtteilbuero@casa-ev.de