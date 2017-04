Frühjahrsputzim Kiez

Siemensstadt.

Engagierte Siemensstädter können wieder ihren Kiez reinigen. Das Stadtteilbüro Siemensstadt lädt am 5. Mai zum Frühjahrsputz ein. Entlang des Jungfernheideweges sollen die Wege und der Wilhelm-von-Siemens-Park von Müll befreit werden. Jede helfende Hand ist willkommen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Ecke Goebelstraße und Jungfernheideweg. Die Aktion dauert bis etwa 12.30 Uhr. Anmeldung im Stadtteilbüro an der Wattstraße 13, unter81 72 45 70 oder382 89 12 oder per E-Mail an stadtteilbuero@casa-ev.de