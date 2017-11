Alles Wichtige zur Rente

Berlin: TSV Spandau 1860 Restaurant und Tanzsportzentrum |

Spandau. Wo muss ich meine Rente beantragen? Ab wann kann ich in Rente gehen, und wie hoch sind die Abschläge, wenn ich mit 63 in Rente gehe? Über all diese Fragen klärt der nächste Mieter- und Verbraucherstammtisch auf, zu dem der Alternative Mieterverein (AMV) am Mittwoch, 15. November, einlädt. Es referiert Jan Graßhoff von der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg. Er informiert auch darüber, ab wann eine Rente besteuert wird, ob ein Krankenversicherungsbeitrag abgezogen wird, und wie viel man dazu verdienen darf. Auch über die Mütterrente und Witwenrente oder die Zahlung beim Umzug ins Ausland gibt der Rentenexperte detalliert Auskunft. Der Stammtisch beginnt um 19.30 Uhr im Restaurant des Tanzsportzentrums vom TSV 1860 Spandau am Askanierring 150. uk