Infos zum Schulwechsel

Berlin: Rathaus Spandau |

Spandau. Viele Grundschüler wechseln in einigen Monaten zur Oberschule und Eltern stellen sich die ersten Fragen: Was ist eine Förderprognose, und wie wird sie ermittelt? Welche Schulform ist die passende fürs eigene Kind, was unterscheidet eine Oberschule oder Sekundarschule vom Gymnasium, und was passiert, wenn die Wunschschule übernachgefragt ist? Alle diese Fragen beantworten die Elternfortbildner Andrea Gowitzke, Carsten Zoske, Gabriele und Jürgen Hilpisch bei ihrem nächsten Informationsabend zum Thema „Übergang von der Grundschule zur Oberschule“ am Mittwoch, 22. November, im Bürgersaal im Rathaus Spandau. Beginn ist um 19 Uhr. Wer diesen Termin verpasst, hat am 29. November erneut die Chance und zwar ebenfalls ab 19 Uhr im Rathaus an der Carl-Schurz-Straße 2/6. Alle Eltern von Kindern der 5. und 6. Klasse sind dazu herzlich eingeladen. uk