Spandau.

„Ich, mein Kind und das Internet“ heißt neuer Workshop in der Stadtbibliothek Spandau. Dort bekommen Eltern Anregungen und Informationen, wie sie ihr Grundschulkind mit digitalen Medien fürs Lernen motivieren können. Apps für einzelne Schulfächer, die Spaß machen, nützlich und sicher sind, werden vorgestellt und können ausprobiert werden. Eltern können sich austauschen und beraten lassen. Erster Termin ist am 26. Oktober von 16 bis 17.30 Uhr in der Kinder- und Jugendbibliothek Spandau an der Carl-Schurz-Straße 13. Am 20. November findet der Workshop dann von 16.30 bis 18 Uhr in der Stadtteilbibliothek Falkenhagener Feld, Westerwaldstraße 9 statt. Der Workshop läuft im Rahmen des Bibliotheksprojektes „Lernoffensive“ in Kooperation mit dem Verein Casa und dem Medienkompetenzzentrum Spandau. Die Anmeldung erfolgt unter62 20 23 04 oder lernoffensive@casa-ev.de