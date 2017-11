Musikschule stellt sich vor

Berlin: Musikschule Spandau |

Spandau. Die Musikschule Spandau lädt am Sonnabend, 11. November, zum Tag der offenen Tür ins "Alte Kant" ein. Musikschüler und Dozenten haben ein buntes und amüsantes Musik- und Tanzprogramm für die ganze Familie vorbereitet. Ensembles und Solisten aller Fachgruppen spielen auf, und die Schauspieler des Theaters "Varianta" präsentieren Auszüge aus ihrem aktuellen Programm. Die Musikschulverwaltung informiert über Entgelte und Vertragskonditionen. Und der Freundeskreis sorgt mit Speisen und Getränken fürs leibliche Wohl. Gerhard Hanke (CDU), Stadtrat für Kultur und Weiterbildung, eröffnet das Programm um 11.11 Uhr. Mit dem Tag der offenen Tür feiert die Musikschule zeitgleich ihren vollendeten Umzug in das alte Kant-Gymnasium, das zuletzt als Filiale des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums diente. Die Musikschule wird mindestens die nächsten drei Jahre an der Carl-Schurz-Straße 59, Eingang über Reformationsplatz, bleiben. Denn das Hauptgebäude an der Moritzstraße wird solange saniert. Der Eintritt zum Tag der offenen Tür ist frei. Sprechzeiten und Telefonnummern bleiben am neuen Standort wie gehabt. Weitere Informationen gibt es unter 902 79 58 12. uk