Vortrag zu Pflegegraden

Berlin: Rathaus Spandau |

Spandau. Um die Pflegeversicherung und die neuen Pflegegrade geht es bei einem Vortrag am 18. Mai in der Volkshochschule Spandau. Es referiert Barbara Rudolph, Leiterin der Koordinierungsstelle „Rund ums Alter“ im Bezirksamt. Sie beantwortet Themen bezogene und persönliche Fragen. Die Veranstaltung im Rahmen der Informationsreihe „Spezialisten informieren“ des Gesundheitsamtes beginnt um 18 Uhr in der VHS an der Carl-Schurz-Straße 2/6. Die notwendige Anmeldung erfolgt unter 902 79 40 35. Die Plätze sind begrenzt.uk