Wie weiter nach der Grundschule?

Spandau. Wenn das Kind auf die Oberschule wechselt, gibt es viele Fragen. Elternfortbildner klären bei einem Informationsabend auf.

Viele Spandauer Grundschüler wechseln im nächsten Jahr auf eine Oberschule. Die richtige zu finden, ist nicht schwer, wenn man die verschiedenen Schulformen und Abschlüsse kennt. Doch nicht alle Eltern sind damit vertraut. Deshalb beantworten die Elternfortbildner Andrea Gowitzke, Gabriele und Jürgen Hilpisch sowie Carsten Zoske am 9. November alle offenen Fragen. Was sind die Unterschiede zwischen Integrierter Sekundarschule (ISS) und Gymnasium? Welche Schulabschlüsse gibt es, wie erreicht das Kind das Abitur und wie laufen die Auswahlverfahren der einzelnen Schulen? Auch Schulleiter von ISS und Gymnasien sitzen mit auf dem Podium.Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Aula des Kant-Gymnasiums, Bismarckstraße 54. Um Anmeldung wird gebeten: E-Mail an elternfortbildner-spandau@web.de