Wissenswertes zur Reformation

Berlin: Gotisches Haus |

Spandau. „Auf den Spuren der Reformation in Spandau“ lautet der Titel einer Stadtführung am Sonnabend, 10. Juni, um 12 Uhr. Anlass ist der 500. Jahrestag der ersten Veröffentlichung der 95 Thesen von Martin Luther. Im Jahr 1539 hielt die Reformation auch in der Mark Brandenburg Einzug – und zwar in der Nikolai-Kirche in Spandau. Der Stadtspaziergang führt zu einzelnen Stationen in Spandau, die einen Bezug zur protestantischen Bewegung haben. Treffpunkt ist das Gotische Haus, Breite Straße 32. Die Teilnahme kostet fünf, ermäßigt vier Euro. Wissenswertes zur Reformationsgeschichte vermittelt Karl-Heinz Bannasch. Dauer: etwa zwei Stunden. bm