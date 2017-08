Ausstellung mit Architekturfotos

Berlin: Gotisches Haus |

Spandau. Im Gotischen Haus, Breite Straße 32, wird am Donnerstag, 31. August, um 19 Uhr eine Ausstellung mit Arbeiten eines der renommiertesten Architekturfotografen Deutschlands eröffnet. Manfred Hamm (Jahrgang 1944) hat in den 80er und 90er Jahren dem Verfall preisgegebene Fabrik-, Verkehrs- und Hafenanlagen Spandaus fotografiert, aber auch Architekturaufnahmen gemacht und Einblicke in Künstlerateliers genommen. Die Ausstellung "Manfred Hamm – Von Bergmann bis Siemens" ist bis zum 12. November montags bis sonnabends von 10 bis 18 Uhr, sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Von Oktober bis März ist das Gotische Haus montags geschlossen. Der Eintritt ist frei. CS