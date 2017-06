Spandau.

Mit dem Bürgermeister geht es wieder hoch hinaus. Interessierte Spandauer können mit Helmut Kleebank (SPD) den Rathausturm erklimmen und zwar am 16. Juni ab 13 Uhr. Festes Schuhwerk und eine gute Kondition sind von Vorteil, denn es geht fast 300 Stufen hoch. Oben entlohnt der Blick über Spandau. Die Teilnahme kostet nichts. Verbindlich anmelden kann man sich im Bürgermeisterbüro unter902 79 23 06 oder per Mail an buergermeister@ba-spandau.berlin.de . Der Name, die gewünschte Teilnehmerzahl und die Kontaktdaten sollten mit angegeben werden. Wer angemeldet ist, erfährt dann auch den genauen Treffpunkt. Die Teilnehmerzahl ist wegen der schmalen Plattform auf 20 Besucher beschränkt.