Der falsche Bräutigam: Anke Maiberg liest aus neuem Roman

Spandau. Liebeskomödien sind ihr Ding. Jetzt hat die Berliner Autorin Anke Maiberg ihren zweiten Frauenroman vorgelegt.

"Vorübergehend verschossen" heißt das Taschenbuch, aus dem Anke Maiberg am Donnerstag, 19. Oktober, in der Stadtbibliothek Spandau liest.Mit Humor und viel Lust auf Romantik erzählt die Autorin von einem Liebespaar, das kurz vor der Hochzeit steht. Während Nelli noch ums richtige Braut-Outfit ringt, ringt ihr Bräutigam Tim um Fassung. Auf seiner Junggesellentour in Las Vegas ist er so schlimm versackt, dass er beim besten Willen nicht zur Hochzeit anreisen kann. Dumm gelaufen. Sein Zwillingsbruder Felix springt ein – und, ja, heiratet Nelli. Die ahnt zwar, dass etwas nicht stimmt, entdeckt prompt aber viele tolle neue Seiten an ihrem Ehemann. Ist am Ende der falsche Bräutigam etwa der Richtige?

Die Lesung beginnt um 19 Uhr im barrierefreien Lesecafé der Stadtbibliothek an der Carl-Schurz-Straße 13. Der Eintritt ist frei, da der Berliner Autorenlesefonds die Veranstaltung finanziert.