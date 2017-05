Frühstück und Tanz für Senioren

Berlin: Seniorenklub Lindenufer |

Spandau. Zum Tag der offenen Tür lädt der Seniorenklub Lindenufer am 10. Juni ein. Anlass ist das Spandauer Havelfest, weshalb viele Gäste in der Altstadt unterwegs sein werden. Wer will, kann den Tag ab 10 Uhr mit einem Frühstück auf der Terrasse des Seniorenklubs beginnen. Nachmittags gibt es Herzhaftes vom Grill und Süßes aus der Kuchentheke. Bei Livemusik kann auch getanzt werden. Der Eintritt ist frei. Zu finden ist der Seniorenklub Lindenufer an der Mauerstraße 10a. uk