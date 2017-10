Führung durch die Neustadt

Spandau.

Der ehemalige Leiter des Fotoarchivs des Landes Berlin, Jürgen Grothe, bietet am Mittwoch, 18. Oktober, von 15 bis 16.30 Uhr eine Führung durch die Spandauer Neustadt an. Treffpunkt ist der Bismarckplatz an der Ecke Feldstraße und Neuendorfer Straße. Die Teilnahme an der Veranstaltung der Volkshochschule Spandau (Kursnummer Sp1.423-H) kostet 4,80 Euro, ermäßigt 2,40 Euro. Anmeldung und weitere Informationen unter902 79 50 00 oder unter https://www.berlin.de/vhs/volkshochschulen/spandau/