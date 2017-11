Kinder erzählen Geschichten

Berlin: Stadtbibliothek Spandau |

Spandau. „Mehr als eine Geschichte“ – so heißt das aktuelle Erzählprojekt in der Kinder- und Jugendbibliothek Spandau. Schüler aus vier Grundschulen präsentieren selbst erfundene Geschichten, die sie mit der Erzählerin und Theaterpädagogin Kathleen Rappolt im freien Erzählen erprobt haben. Und weil jeder Mensch mehr als nur eine Geschichte zu erzählen hat, umfasst das Projekt gleich mehrere Termine. So erzählen Kinder der Linden-Grundschule am 24. November um 16 Uhr ihre Geschichte. Am 28. November sind Schüler der Christian-Morgenstern-Grundschule an der Reihe und zwar ab 16 Uhr. Das Projekt schließen Schüler der Christoph-Földerich-Grundschule am 29. November um 15 Uhr ab. Der Eintritt zum Erzählprojekt in der Jugendbibliothek, Carl-Schurz-Straße 13 ist frei. uk